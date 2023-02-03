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Гаджи Гаджиев заявил, что был бы рад видеть Дзюбу в махачкалинском «Динамо»

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Амкара» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев рассказал, что думает о перспективах форварда Артема Дзюбы.

«По поводу Дзюбы много разного звучало. Любые слухи хорошо подогревают интерес публики. Хочу, чтобы для Артема нашлась команда, чтобы он еще позабивал пару десятков голов. Мы его с удовольствием бы пригласили в махачкалинское «Динамо». А что? Нормально играем в первой лиге. Он придет, и мы всех начнем «душить», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-s-udovolstviem-priglasim-dzyubu-v-mahachkalinskoe-dinamo
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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