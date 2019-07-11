Сычев выложил ретрофото с Игнашевичем и Овчинниковым, пошутив о галстуке. Это легендарно

Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычев опубликовал новое фото в Instagram. На снимке 35-летний экс-футболист стоит в компании Сергея Игнашевича и Сергея Овчинникова, которые на тот момент выступали за сборную России.

"Загадал желание научиться завязывать галстук", – подписал фото Сычев.

Сычев завершил карьеру в 2018 году в составе дубля "Локомотива" – "Казанки".

Игнашевич сейчас возглавляет "Торпедо", а Овчинников входит в тренерский штаб ЦСКА.

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