Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: "Пак не делал замечаний, пока Протасовицкий не задал вопрос про певца"

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Григорян. Он является другом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, с которым знаком 7-8 лет. Григорян рассказал о девушке, с которой футболист был вместе в кафе.

-С какой целью посетили ресторан Кофемания?

-Покушать.

-Алкогольные напитки были?

-Виски был.

-В каком количестве?

-Кто-то пил.

-Нецензурно ругались?

-Нет.

-По отношении к другим посетителям вели себя вызывающе?

-Нет

-Пак делал вам замечание?

-Нет.

-Кто первый начал разговор - Пак или Протасовицкий?

-Они взглядами столкнулись, и Протасовицкий задал вопрос про певца. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)