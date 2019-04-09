Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: "Пак не делал замечаний, пока Протасовицкий не задал вопрос про певца"

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Григорян. Он является другом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, с которым знаком 7-8 лет. Григорян рассказал о девушке, с которой футболист был вместе в кафе.
-С какой целью посетили ресторан Кофемания?
-Покушать.
-Алкогольные напитки были?
-Виски был.
-В каком количестве?
-Кто-то пил.
-Нецензурно ругались?
-Нет.
-По отношении к другим посетителям вели себя вызывающе?
-Нет
-Пак делал вам замечание?
-Нет.
-Кто первый начал разговор - Пак или Протасовицкий?
-Они взглядами столкнулись, и Протасовицкий задал вопрос про певца. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)
Загрузка...