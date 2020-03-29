«Светлая память». Глушаков почтил память дяди

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков почтил память своего дяди Валерия Глушакова. Сегодня исполнилось три года со дня его смерти.

— Светлая память, — написал Денис Глушаков. На фото показана могила его дяди.

Валерий Глушаков выступал за «Спартак» и ЦСКА. В 1979 году он стал чемпионом России в составе «Спартака». Победитель молодежного чемпионата Европы-1980 со сборной СССР. В 1991 году он выиграл чемпионат и Кубок Финляндии с «Куусюси».