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«Светлая память». Глушаков почтил память дяди

11:32
Instagram Дениса Глушакова.
Instagram Дениса Глушакова.
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков почтил память своего дяди Валерия Глушакова. Сегодня исполнилось три года со дня его смерти.

— Светлая память, — написал Денис Глушаков. На фото показана могила его дяди.

Валерий Глушаков выступал за «Спартак» и ЦСКА. В 1979 году он стал чемпионом России в составе «Спартака». Победитель молодежного чемпионата Европы-1980 со сборной СССР. В 1991 году он выиграл чемпионат и Кубок Финляндии с «Куусюси».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/glushak8/

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