Свадьба Сергея Семака пройдет после матча со "Спартаком"

Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака, рассказала, когда состоится их свадьба. Ранее российский специалист сделал предложение своей супруге.
– Когда свадьба?" – спросил у Анны один из подписчков в Инстаграме. "3 сентября", – ответила она.
Это означает, что свадьба пройдет после матча 8-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит", запланированный на 1 сентября.
В минувшем сезоне "Зенит" под руководством Семака досрочно стал чемпионом России 4 мая, когда сине-бело-голубые сыграли вничью с "Ахматом" (1:1), а "Локомотив" проиграл "Арсеналу" (0:2), лишившись шансов на титул.
Анна Семак рассказала о красивом предложении главного тренера "Зенита"
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