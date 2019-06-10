Свадьба Сергея Семака пройдет после матча со "Спартаком"

Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" ​Сергея Семака, рассказала, когда состоится их свадьба. Ранее российский специалист сделал предложение своей супруге.

– Когда свадьба?" – спросил у Анны один из подписчков в Инстаграме. "3 сентября", – ответила она.

Это означает, что свадьба пройдет после матча 8-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит", запланированный на 1 сентября.

В минувшем сезоне "Зенит" под руководством Семака досрочно стал чемпионом России 4 мая, когда сине-бело-голубые сыграли вничью с "Ахматом" (1:1), а "Локомотив" проиграл "Арсеналу" (0:2), лишившись шансов на титул.

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