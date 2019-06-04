Анна Семак рассказала о красивом предложении главного тренера "Зенита"

Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" ​Сергея Семака, в своем Инстаграме рассказала, как супруг сделал ей предложение. По ее словам, это произошло на рейсе Санкт-Петербург – Милан.

– У меня новые отношения. Принципиально новые, - написала Анна Семак. - Закончились несвойственные мне с ноября прошлого года одиночные путешествия, душевные метания, поиск истины в удушающей пустоте...

На вечернем рейсе Санкт-Петербург – Милан я задремала, надев капюшон, среагировав на внезапно прервавший тишину голос пилота: "Уважаемые дамы и господа....Не знаю как вы, но мы с моей девушкой...."

"Что он несет?, – промелькнуло у меня в голове. - Девушка в кабине пилота?!".

"Не знаю как вы, а мы с моей девушкой катапультируемся...", – предвосхищала я конец этого странного заявления...

"Не знаю как вы, – продолжал подозрительно знакомый голос, но мы с моей девушкой, надеюсь, запомним этот полет навсегда....". Пассажиры заметно оживились, достав телефоны, приготовившись снимать видео...

"Несмотря на то, что у нас уже семь детей, сегодня я хочу сделать своей любимой официальное предложение. Анна, ты выйдешь за меня замуж?". Самолет загудел от аплодисментов, свиста и криков "поздравляем", Сергей присел передо мной на колено с темно-синей коробочкой....

Я растерялась, совершенно забыла, что в таких случаях принято отвечать...

За этим для кого-то бессмысленным действием ("вы ведь давно женаты!") скрывается понятная только нам и самым близким людям история...

"Совсем другие мы" приняли осознанное решение пожениться во второй раз, снова выбрав друг друга, чтобы учиться делиться искренностью, вместе расти, вместе радоваться.

Я сказала "да" не потому что мой парень – тренер "Зенита" или отец наших семерых детей. Совсем не поэтому.

"Да" – потому что масштаб личности этого человека не знает границ. Его мудрость, скромность, щедрость поражают больше, чем спортивные достижения.

Тысячу раз "да", потому что мой "обновленный" парень – будущий муж с каждым днем нравится мне все больше. Так хочется сделать вместе много хорошего, жить не для себя, а для целого мира.

​В томительно-сладком предвкушении предсвадебной суеты, я отрезвляюсь от счастья, глядя на упругие ватные облака, плывущие вдоль иллюминатора, и в который раз удивляюсь глубине Божьего промысла, ведущего нас тайными, извилистыми, порой болотистыми тропами на пути к свету и правде.