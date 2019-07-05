Сутормин все же перейдет в "Зенит" – клуб повторит условия "Рубина"

25-летний полузащитник Алексей Сутормин до конца недели станет футболистом сине-бело-голубых. Питерскому клубу удалось заинтересовать и убедить "Рубин" уступить права на игрока. Ранее "Зенит" не договорился по трансферу с "Оренбургом", и казанцы осуществили сделку. Сейчас же чемпионам России удалось убедить все стороны.

Сутормин окажется в Петербурге по одному из двух вариантов: либо аренда с правом выкупа, либо полноценное приобретение прав сразу – на тех же условиях, на которых хавбек перешел в "Рубин". Возможно, в Казань перейдет полузащитник "Зенита" Роберт Мак. (Сергей Егоров)​

В минувшем сезоне Сутормин провел 31 матч за "Оренбург", забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

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