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Сегодня, 13:44

Сунгатулин заявил, что в последнее время VAR стал сильно напрягать

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин рассказал об отношении к системе VAR.

«Как отношусь к VAR? Последнее время сильно напрягает. Иногда очень долго смотрят. Думаешь: ребят, ну пять минут уже прошло, а вы все смотрите. Стоишь на поле и ничего не делаешь. Плюсы? Глупо отрицать, что какие-то судейские ошибки ВАР исправляет. Но как будто судьи стали немного снимать с себя ответственность. Психологически понимают, что их исправят в случае чего», — приводит слова Сунгатулина «РБ Спорт».

Система VAR официально была включена в правила игры в футбол в 2018 году, перед чемпионатом мира в России. До этого она была протестирована на различных турнирах, в том числе на Кубке конфедераций — 2017, который тоже прошел в России. После ЧМ-2018 VAR получил распространение практически во всех ведущих футбольных турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fanil-sungatulin-poslednee-vremya-var-sil-no-napryagaet-sud-i-stali-snimat-s-sebya-otvetstvennost/
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 - : -
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