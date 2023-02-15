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Сунгатулин согласен с Карпиным, что у российских футболистов есть проблемы с психологией

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин заявил, что разделяет позицию Валерия Карпина по поводу проблем с психологией у российских игроков.

«Карпин говорит, что у российских футболистов проблемы с психологией. Я, наверное, согласен с этим. По себе это ощущаю. Думаю, все идет из детского футбола. Некоторые тренеры плохо общаются с детьми, кричат. Что именно не так с детским футболом? Неправильно, что даже там требуют результата. Приходится постоянно думать, что надо побеждать, даже кайфануть от футбола не получается. Некоторые тренеры оказывают давление, говорят детям: «Нужно выиграть любой ценой». И вот ты играешь под этим давлением, а лишний раз ошибешься — накричат или на лавку посадят. Этот страх потом шлейфом за тобой идет. Подсознательно все равно думаешь об этом. Однажды обращался к психологу. Меня тогда не взяли на сборы со «Спартаком-2», а для молодежки был уже слишком взрослый. Переживал. Тогда и обратился за помощью к психологу. Обсуждали футбольные и жизненные моменты. Полгода где-то длилась сессия. Ничего плохого не вижу в этом. Если чувствуешь, что не справляешься с собственными эмоциями, идешь к специалисту и спокойно обо всем рассказываешь. Нормальная практика абсолютно», — приводит слова Сунгатулина «РБ Спорт».

Сунгатулин является воспитанником академии московского «Спартака». В «Урале» он оказался летом 2022 года, когда екатеринбургский клуб арендовал его у красно-белых. 13 февраля «шмели» объявили о выкупе контракта полузащитника.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fanil-sungatulin-soglasen-s-karpiny-m-chto-u-rossijskih-futbolistov-est-problemy-s-psihologiej/
Валерий Карпин
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
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Зенит – Н. Новгород
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Квинси Промес

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

 6
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Дмитрий Баринов

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