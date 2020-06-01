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«Сумма моего контракта меньше, чем в совокупности заработают Николич с помощниками». Семин — о новом тренере «Локомотива»

06:30
Федор Успенский. Фото "СЭ"
Федор Успенский. Фото "СЭ"
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в первом интервью после ухода из команды, которое он дал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, рассказал о финансовой стороне своего завершившегося договора по сравнению с соглашениями Марко Николича с помощниками.

— Если новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич захочет с вами пообщаться, пойдете на такой разговор?

— Время покажет.

— В СМИ неоднократно звучала предполагаемая сумма контракта Николича — 1,2 миллиона евро в год. При этом сообщалось, что вы якобы зарабатываете вдвое больше. Готовы были пойти на двойное снижение и получать столько же, сколько он?

— Цифры называть не могу, но сумма моего завершившегося контракта меньше, чем станут в совокупности зарабатывать серб и два его помощника. Однозначно. И в вопросе нового договора зарплата не имела для меня значения. Я работал и за большие деньги, и за маленькие — и в каждом клубе задачу выполнял. Может быть, только в московском «Динамо» не удалось справиться — ввиду многих факторов, сложившихся против меня. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Юрия Семина — здесь

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