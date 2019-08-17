Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев забил свой 5-й гол в чемпионате России на 79-й минуте матча 6-го тура против «Урала».

Лучший бомбардир чемпионата России Соболев метров с 35 попал в «девятку» ворот «Урала», после того как хавбек самарцев Артем Тимофеев в центральном круге отобрал мяч у полузащитника Петрюса Бумаля.

В активе Соболева 5 голов в текущем сезоне чемпионата России. Нападающий является лучшим бомбардиром лиги на данный момент.

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