Сумасшедший гол Соболева с дальней дистанции в матче «Урал» — «Крылья Советов»
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев забил свой 5-й гол в чемпионате России на 79-й минуте матча 6-го тура против «Урала».
Лучший бомбардир чемпионата России Соболев метров с 35 попал в «девятку» ворот «Урала», после того как хавбек самарцев Артем Тимофеев в центральном круге отобрал мяч у полузащитника Петрюса Бумаля.
В активе Соболева 5 голов в текущем сезоне чемпионата России. Нападающий является лучшим бомбардиром лиги на данный момент.
?? Пятый гол Александра Соболева в чемпионате.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 17, 2019
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