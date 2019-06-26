Сулейманов рассказал, что ему дала академия "Краснодара"

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов​ рассказал, что ему дала академия клуба и как он изменился за время обучения.

– Первое – это дисциплина. Тот же режим: у тебя нет времени даже вздохнуть. Бежишь на уроки, тренировки, – сказал Сулейманов в интервью клубному YouTube каналу. – Второе, я был очень взрывной. В академии постоянно говорили, что это плохо, когда ты вспыльчивый. Сейчас я стал более спокоен.

В-третьих, благодаря академии я нашел свое место, не стал каким-то проходимцем. Уверен, что футбол – это мое, на всю жизнь.

Штрафные удары? Конечно, я развивал это умение. В академии всегда тренировали стандарты, обводящие удары. Чем чаще бьешь, тем лучше получается. Мне везде еще чего-то нехватает. Считаю, что всегда нужно совершенствоваться.

В сезоне 2018/19 Магомед-Шапи Сулейманов​ провел за "Краснодар" 46 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 результативных передач.

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