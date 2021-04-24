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Тренер «Динамо» Шварц поделился ожиданиями от матча с «Химками»

18:40
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед началом матча 27 тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» поделился ожиданиями от игры.

— Я не могу сказать, что «Химки» строго играют от обороны. Они достаточно активно играют впереди, вступают в активный прессинг. Всё зависит от того, как мы будем реагировать, нужно выходить в вертикальные контратаки, — сказал Шварц в эфире «Матч Премьер».

«Динамо» с 46 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» — восьмая строчка и 38 баллов.

Динамо — Химки

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