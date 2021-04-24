Тренер «Динамо» Шварц поделился ожиданиями от матча с «Химками»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед началом матча 27 тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» поделился ожиданиями от игры.
— Я не могу сказать, что «Химки» строго играют от обороны. Они достаточно активно играют впереди, вступают в активный прессинг. Всё зависит от того, как мы будем реагировать, нужно выходить в вертикальные контратаки, — сказал Шварц в эфире «Матч Премьер».
«Динамо» с 46 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» — восьмая строчка и 38 баллов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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