Судьи РПЛ завершили подготовку к сезону
Российский футбольный союз (РФС) провел завершающий сбор для судей и помощников арбитров РПЛ, сообщила пресс-служба РФС.
Занятия и тренировки прошли с 19 по 21 июля в Москве. Участники сбора получили свежую обратную связь по итогам прошедшей подготовки, получили финальные технические инструкции и прошли подготовку к матчам первого тура.
На теоретических занятиях кратко были разобраны темы, которые были изучены на первой части сбора: управление и контроль игры, игра рукой, единоборства, ситуации в штрафной площади и тактические фолы. Отдельно был проведен инструктаж операторов видеоповторов. Также был рассмотрен новый протокол ВАР.
Для подготовки к матчам первого тура РПЛ судейские бригады получили тактический анализ каждой из команд. В зависимости от назначений арбитры прошли предыгровые тренировки и индивидуальную подготовку в тренажерном зале.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
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|0-0
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9
|Динамо
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -