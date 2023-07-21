Судьи РПЛ завершили подготовку к сезону

Российский футбольный союз (РФС) провел завершающий сбор для судей и помощников арбитров РПЛ, сообщила пресс-служба РФС.

Занятия и тренировки прошли с 19 по 21 июля в Москве. Участники сбора получили свежую обратную связь по итогам прошедшей подготовки, получили финальные технические инструкции и прошли подготовку к матчам первого тура.

На теоретических занятиях кратко были разобраны темы, которые были изучены на первой части сбора: управление и контроль игры, игра рукой, единоборства, ситуации в штрафной площади и тактические фолы. Отдельно был проведен инструктаж операторов видеоповторов. Также был рассмотрен новый протокол ВАР.

Для подготовки к матчам первого тура РПЛ судейские бригады получили тактический анализ каждой из команд. В зависимости от назначений арбитры прошли предыгровые тренировки и индивидуальную подготовку в тренажерном зале.