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Суд в Нидерландах вынес наказание футболисту «Спартака» Промесу

Суд обязал Промеса выплатить компенсацию за нанесение ножевых ранений
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Суд в Нидерландах обязал полузащитника «Спартака» Квинси Промеса выплатить денежную компенсацию своему двоюродному брату, на которого, по версии следствия, он напал с ножом в 2020 году, сообщает Het Parool.

При этом размер компенсации пока не определен. Промес также будет обязан оплатить судебные издержки.

По информации Ad.nl, адвокат Промеса уже подал апелляцию от имени своего клиента на это решение суда.

Ранее в отношении футболиста было возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ранений.

По версии прокуратуры, в июле 2020 года Промес (тогда он играл за «Аякс») напал на своего двоюродного брата с ножом после вечеринки.

Промес вернулся в «Спартак» из «Аякса» в 2021 году. Хавбек играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграл в составе команды чемпионат и Суперкубок России, признавался лучшим футболистом России. Затем он перешел в испанскую «Севилью», а оттуда — в «Аякс».

В прошедшем сезоне вместе с московской командой он выиграл БЕТСИТИ Кубок России по футболу.

Квинси Промес
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