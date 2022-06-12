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«Крылья Советов» во время сборов проведут четыре матча, два из них в Казани

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о предсезонных сборах самарцев.

Специалист отметил, что подготовка команды начнется 17 июня в Москве, где футболисты пройдут углубленное медицинское обследование. После этого самарцы пройдут сбор в Казани до 30 июня.

— В Казани планируете играть с «Рубином»?

— Планируем четыре игры, две из которых — в Казани, — цитирует Осинькина «РБ Спорт». — Но пока не могу назвать соперников, проговариваем нюансы. Возможно, 5 июля, после небольшого перерыва, проведем игру в Москве, после чего вернемся в Самару. Надо, чтобы на нашей базе поднялась трава.

Осинькин возглавил самарцев в июле 2020 года.

В прошлом сезоне Тинькофф РПЛ «Крылья» заняли восьмое место, набрав 41 очко в 30 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kry-l-ya-sovetov-provedut-chety-re-matcha-v-mezhsezon-e-dve-v-kazani-odnu-v-moskve/
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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П
Антон Зиньковский

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Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

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