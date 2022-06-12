«Крылья Советов» во время сборов проведут четыре матча, два из них в Казани

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о предсезонных сборах самарцев.

Специалист отметил, что подготовка команды начнется 17 июня в Москве, где футболисты пройдут углубленное медицинское обследование. После этого самарцы пройдут сбор в Казани до 30 июня.

— В Казани планируете играть с «Рубином»?

— Планируем четыре игры, две из которых — в Казани, — цитирует Осинькина «РБ Спорт». — Но пока не могу назвать соперников, проговариваем нюансы. Возможно, 5 июля, после небольшого перерыва, проведем игру в Москве, после чего вернемся в Самару. Надо, чтобы на нашей базе поднялась трава.

Осинькин возглавил самарцев в июле 2020 года.

В прошлом сезоне Тинькофф РПЛ «Крылья» заняли восьмое место, набрав 41 очко в 30 матчах.