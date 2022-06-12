Фигуристка Скопцова назвала самого сексуального футболиста в «Спартаке»

Российская фигуристка Анастасия Скопцова назвала самого сексуального футболиста в «Спартаке» и чемпионате России.

Также 21-летняя спортсменка назвала нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе любимым футболистом.

— Самый сексуальный футболист в «Спартаке»? Ох, сложный вопрос... Пусть будет вратарь Александр Максименко. В чемпионате России — Антон Миранчук. Любимый футболист — Килиан Мбаппе. Очень расстроилась, что он не перешел в «Реал», — сказала Скопцова на мероприятии, посвященном 100-летию «Спартака».