Суд в Москве рассмотрит иск Смолова к страховщику на 7,5 миллионов рублей

Никулинский суд Москвы 1 октября продолжит рассматривать иск нападающего «Локомотива» Федора Смолова к страховой компании, в котором он оспаривает невыплату средств по КАСКО в размере 7,5 миллиона рублей после ДТП в Краснодаре, информирует «РИА Новости».

Смолов не справился с управлением автомобиля и попал в ДТП в Краснодаре в ночь на 1 августа 2018 года, сам футболист не пострадал, отделавшись ударом подушками безопасности, но повредил свой спорткар BMW M5 First Edition.

Позже Октябрьский райсуд Краснодара лишил Смолова водительских прав на один год за оставление места ДТП. При этом действующий нападающий «Локомотива» возместил нанесенный городу ущерб на сумму 58 тысяч рублей — деньги пошли на ремонт нескольких поврежденных секций дорожного ограждения.

Иск Смолова о взыскании страхового возмещения по договору КАСКО был зарегистрирован судом в конце февраля. Заявитель считает, что страховщик незаконно отказал ему в выплате средств и подал на него в суд с требованием взыскать 6 миллионов рублей на ремонт автомобиля и более 1 миллиона в качестве возмещения утраты товарного вида спорткара.

Как пояснила в суде представитель страховой компании, договором не предусмотрена выплата страховки, если водитель покинул место ДТП. Кроме того, в соглашении также не была активирована опция возмещения средств за утрату автомобилем товарного вида.