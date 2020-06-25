РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Суд рассмотрит иск ведущей Первого канала к Кокорину и Мамаеву за поврежденную машину

25 июня 2020, 17:01

Савеловский суд Москвы 28 августа рассмотрит иск ведущей Первого канала Ольги Ушаковой к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает официальный сайт суда. Ушакова требует компенсацию за поврежденный автомобиль во время драки в 2018 году.

В конце апреля сообщалось, что Ушакова подала иск о компенсации ущерба к Александру Кокорину, его брату Кириллу, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому. Сумму ущерба она оценила в 321 тысячу рублей.

Напомним, что братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий отбывали тюремные сроки за две драки в центре Москвы. Одним из пострадавших стал водитель Ушаковой Виталий Соловчук.

Дополнительная информация:

https://www.mos-gorsud.ru/rs/savyolovskij/services/cases/civil/details/e4823d3e-e6fe-4474-985b-21b7bff12719?participants=%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
12
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир