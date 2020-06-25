Суд рассмотрит иск ведущей Первого канала к Кокорину и Мамаеву за поврежденную машину

Савеловский суд Москвы 28 августа рассмотрит иск ведущей Первого канала Ольги Ушаковой к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает официальный сайт суда. Ушакова требует компенсацию за поврежденный автомобиль во время драки в 2018 году.

В конце апреля сообщалось, что Ушакова подала иск о компенсации ущерба к Александру Кокорину, его брату Кириллу, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому. Сумму ущерба она оценила в 321 тысячу рублей.

Напомним, что братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий отбывали тюремные сроки за две драки в центре Москвы. Одним из пострадавших стал водитель Ушаковой Виталий Соловчук.