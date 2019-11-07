Суд отказал бывшей жене Кержакова в пересмотре алиментов

Санкт-Петербургский городской суд оставил без удовлетворения жалобу бывшей жены экс-форварда «Зенита» и сборной России Александра Кержакова Марии. Она требовала отменить решение о снижении размера алиментов.

— Городской суд оставил без изменения решение районного суда по иску Александра Кержакова, — приводят вердикт суда «РИА Новости»

До этого Выборгский районный суд Петербурга постановил, что Кержаков должен выплачивать алименты в размере 1/6 части заработка и иного вида дохода в виде ежемесячных платежей. Кержаков в иске указал, что с переходом на тренерскую работу он не может выплачивать 300 тысяч рублей в месяц алиментов несовершеннолетней дочери, как это было изначально оговорено в договоре между супругами. Суд удовлетворил иск бывшего футболиста, на что его экс-жена подала апелляцию.

Также бывшая жена Кержакова подала иск, в котором она просит ограничить его выезд за границу из-за накопившейся суммы задолженности. По данным ФСПП Петербурга, Кержаков имеет долги по алиментам в размере около 13 миллионов рублей.

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