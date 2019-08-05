Суд назначит дату заседания по УДО Кокорина и Мамаева после изучения их дел

Пресс-служба Белгородского областного суда сообщила, что в пятницу, 2 августа, в Алексеевский районный суд поступили ходатайства адвоката об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания Кирилла Кокорина, Александра Кокорина и Павла Мамаева.

В сообщении говорится, что сегодня судом из исправительного учреждения затребованы личные дела осужденных, характеристики на них с заключением администрации исправительного учреждения. Судебное заседание будет назначено после поступления затребованных материалов в суд.

О дате, времени и месте судебного заседания осужденные будут извещены в соответствии с требованиями части 2 статьи 399 УПК РФ (не позднее 14 суток до дня судебного заседания).

Напомним, что футболисты Мамаев и Кокорин, а также его брат отбывают наказание в исправительной колонии-4 по Белгородской области.

Кокорины были приговорены к заключению в колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, а Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий – на 1 год и 5 месяцев. Причина – участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года.