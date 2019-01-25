Студенты "Ростова". Необычное представление команды на Татьянин день

"Ростов" оригинально подошел к объявлению состава на матч турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" против "Локомотива". Всем футболистам были приделаны шапочки академиков. Видимо, это связано с праздником Татьянин день, он же День студента.

Напомним, что на предыдущую игру турнира в Катаре против "Спартака" футболисты получили изображения куфии - головного убора мужчин в арабских странах.

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Наша "группа" на первый тайм матча с "Локомотивом" pic.twitter.com/zHgvy6k6tZ – Football Club Rostov (@rostovfc) 25 января 2019 г.

"Ростов" - "Локомотив": товарищеский турнир в Катаре, 25 января 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 21.30 (время московское)