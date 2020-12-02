«Строгино» и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» крупно победил в молодежном первенстве

«Зенит» разгромил «УОР №5» из Егорьевска в матче 12-го тура молодежного первенства — 5:0.

Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в своей группе — на счету сине-бело-голубых 33 очка. «УОР №5» занимает 7-е место с 11 очками.

В параллельной встрече «Строгино» сыграло вничью с «Рубином» — 1:1.

Молодежные команды

12-й тур

«УОР №5» (Егорьевск) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 0:5 (0:2)

Голы: Сазонов, 32 (0:1). Терещук, 36 (0:2). Хотулев, 81 (0:3). Морев, 84 — в свои ворота (0:4). Варичев, 85 (0:5).

Судья: Набиев (Сочи).

2 декабря. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».

«Строгино — мол.» (Москва) — «Рубин — мол.» (Казань) — 1:1 (0:0)

Голы: Сухов, 5 (1:0). Сабусов, 70 — с пенальти (1:1).

Судья: Воробьев (Новосибирск).

2 декабря. Москва. Стадион «Янтарь».