Стрепетов: «Ионов и Денисов — это был бы тренерский дуэт на загляденье»

Экс-игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов оценил перспективы Алексея Ионова в тренерской карьере.

«Я знаю Алексея с детства, дружу с его отцом. Считаю, что он все правильно сделал. Как я понимаю, он пришел работать в школу, где он воспитывался, в СШОР «Зенит», будет работать вместе с Игорем Денисовым. И я уверен, что Ионов с его отношением к футболу, к жизни, к тренировочному процессу — это будущий хороший тренер. А на связку тренером Денисов-Ионов вообще было бы загляденье посмотреть.

Игровая карьера у него получилась замечательной. И он ее заслужил. А теперь будем внимательно следить за его тренерской карьерой. А то, что он проявит себя на высоком уровне, как и Гарик Денисов, я не сомневаюсь, — сказал Стрепетов «РБ Спорт».

Недавно футболист Алексей Ионов объявил о завершении карьеры в 35 лет. Он известен как обладатель Кубка УЕФА (2007/08) и чемпион России (2010) в составе «Зенита». За свою карьеру Ионов представлял 8 различных клубов РПЛ, последним из которых был екатеринбургский «Урал».