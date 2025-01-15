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Стрепетов: «Ионов и Денисов — это был бы тренерский дуэт на загляденье»

Камила Абдурахманова
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Экс-игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов оценил перспективы Алексея Ионова в тренерской карьере.

«Я знаю Алексея с детства, дружу с его отцом. Считаю, что он все правильно сделал. Как я понимаю, он пришел работать в школу, где он воспитывался, в СШОР «Зенит», будет работать вместе с Игорем Денисовым. И я уверен, что Ионов с его отношением к футболу, к жизни, к тренировочному процессу — это будущий хороший тренер. А на связку тренером Денисов-Ионов вообще было бы загляденье посмотреть.
Игровая карьера у него получилась замечательной. И он ее заслужил. А теперь будем внимательно следить за его тренерской карьерой. А то, что он проявит себя на высоком уровне, как и Гарик Денисов, я не сомневаюсь, — сказал Стрепетов «РБ Спорт».

Недавно футболист Алексей Ионов объявил о завершении карьеры в 35 лет. Он известен как обладатель Кубка УЕФА (2007/08) и чемпион России (2010) в составе «Зенита». За свою карьеру Ионов представлял 8 различных клубов РПЛ, последним из которых был екатеринбургский «Урал».

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Ионов
Игорь Денисов
Футбол
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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