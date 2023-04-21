Стрепетов с нетерпением ждет матч «Зенита» с «Динамо»

Экс-полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о предстоящем матче 24-го тура чемпионата России с «Динамо».

— Буду с нетерпением ждать эту игру, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Стрепетова. — «Динамо» оживает. Да, с небольшим везением. Но любая победа дает тренерскому штабу и футболистам уверенность в своих силах. «Бело-голубым» придется очень тяжело, тем более что стадион наверняка будет заполнен, а зрители будут ждать реванша. Игра будет потрясающей, но «Динамо» уже просто так не возьмешь. Там есть исполнители, которые могут доставить неприятности. Тюкавин, Смолов, линия полузащиты и Шунин, который точно не хочет пропускать, — веселая компания.

— Не ждете выноса в одни ворота?

— Не жду ни в коем случае, не представляю такого сценария в матче с «Динамо». Конечно, «бело-голубые» должны сыграть от обороны в быстрых контратаках, у них симпатичная атака. В конце матча на Кубок России они еще и повозили «Зенит», прямо скажем. «Динамо» приедет давать бой «Зениту». Почему «Ростов» не проиграл «Зениту», а московское «Динамо» должно обязательно уступить?