Баранник: «Продление контракта с «Локомотивом» выглядит вполне логичным шагом для Баринова»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Баранник прокомментировал информацию о том, что полузащитник Дмитрий Баринов может покинуть московский клуб.

«Какие у него сейчас альтернативы? Если он подпишет новое соглашение, то останется в месте, где его ценят. Тем более, сейчас команда набирает ход. Куда он еще может пойти? В «Зенит»? А смысл? В этом сезоне «Локомотив» не будет претендовать на что-то серьезное, а в будущем вполне может. Команда набирает ход. Судя по всему, в следующем году клуб будет бороться за самые высокие места в чемпионате. Здесь Баринов вырос и показал свои лидерские качества. Продление выглядит вполне логичным шагом. У нас нет даже форточки в Европу. В Турции своя специфика. Не знаю, что там с финансами, но по уровню чемпионата это точно не шаг вперед», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Баранника.

Баринов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 28 матчах за команду во всех турнирах.