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Сегодня, 03:30

Баранник: «Продление контракта с «Локомотивом» выглядит вполне логичным шагом для Баринова»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Баранник прокомментировал информацию о том, что полузащитник Дмитрий Баринов может покинуть московский клуб.

«Какие у него сейчас альтернативы? Если он подпишет новое соглашение, то останется в месте, где его ценят. Тем более, сейчас команда набирает ход. Куда он еще может пойти? В «Зенит»? А смысл? В этом сезоне «Локомотив» не будет претендовать на что-то серьезное, а в будущем вполне может. Команда набирает ход. Судя по всему, в следующем году клуб будет бороться за самые высокие места в чемпионате. Здесь Баринов вырос и показал свои лидерские качества. Продление выглядит вполне логичным шагом. У нас нет даже форточки в Европу. В Турции своя специфика. Не знаю, что там с финансами, но по уровню чемпионата это точно не шаг вперед», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Баранника.

Баринов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 28 матчах за команду во всех турнирах.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005094262_barannik_u_nas_net_daje_fortochki_v_evropu
Дмитрий Баринов
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Дмитрий Баранник
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
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Спартак – Краснодар
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Зенит

 16
Владимир Писарский

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Александр Соболев

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Максим Глушенков

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И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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