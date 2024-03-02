Бояринцев: «Игра с «Зенитом» станет хорошей проверкой для Угальде»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от игры новичка красно-белых Манфреда Угальде против «Зенита» в матче 19-го тура чемпионата России.

«Возможно, Угальде появится с первых минут в составе команды на этот матч из-за отсутствия Промеса. Не исключаю, что Абаскаль изначально планировал задействовать Манфреда и Квинси вместе. Но узнать об этом мы можем только у главного тренера «Спартака». В любом случае эта игра станет хорошей проверкой для Угальде. Надеюсь, что он сможет проявить себя на фоне такого великолепного соперника, как «Зенит», и, как мне кажется, в случае положительного результата команда обязательно зацепит медали в этом сезоне», — цитирует RT Бояринцева.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.