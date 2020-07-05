«Стоял не по удару. У меня реакция плохая». Лунев отбил пенальти в матче с «Краснодаром»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев рассказал, как смог отбить пенальти в матче 26-го утра Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (4:2).

— Жара, изматывающая игра. Эмоции? Опустошения, я бы сказал, — сказал Лунев в эфире «Матч Премьер». — Ну и радость.

В моменте с пенальти я убирал руки, но он грамотно подставился. Повезло, чего скрывать. Ребром второй удар отбил — дыхание сбил.

Стоял не по удару. У меня реакция плохая.