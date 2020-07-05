«Стоял не по удару. У меня реакция плохая». Лунев отбил пенальти в матче с «Краснодаром»
5 июля 2020, 22:58
Голкипер «Зенита» Андрей Лунев рассказал, как смог отбить пенальти в матче 26-го утра Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (4:2).
— Жара, изматывающая игра. Эмоции? Опустошения, я бы сказал, — сказал Лунев в эфире «Матч Премьер». — Ну и радость.
В моменте с пенальти я убирал руки, но он грамотно подставился. Повезло, чего скрывать. Ребром второй удар отбил — дыхание сбил.
Стоял не по удару. У меня реакция плохая.
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