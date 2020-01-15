Стильное фото Семина с тренировочного сбора «Локомотива»
21:39
«Локомотив» опубликовал фото с тренировочного сбора. На одном из них главный тренер «Локо» Юрий Семин в темных очках.
Work hard, play hard ??#РЖДТренировочныеСборы ?? pic.twitter.com/YDSSPD6kOS— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 15, 2020
Команда находится на сборе в Испании. «Локомотив» занимает пятое место в чемпионате России, имея в активе 34 очка в 19 играх.
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