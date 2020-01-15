Стильное фото Семина с тренировочного сбора «Локомотива»

«Локомотив» опубликовал фото с тренировочного сбора. На одном из них главный тренер «Локо» Юрий Семин в темных очках.

Команда находится на сборе в Испании. «Локомотив» занимает пятое место в чемпионате России, имея в активе 34 очка в 19 играх.