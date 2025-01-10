Оганесян: «Оренбург» смирился с вылетом? Глупости. Мы не заслуживаем быть на последнем месте»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о шансах «Оренбурга» в борьбе за выживание.

«Инсайдеры писали, что в «Оренбурге» смирились с вылетом? На то они и инсайдеры. Это глупости. Как профессиональный спортсмен может с таким смириться? У каждого есть самолюбие, и никто не доволен тем, на каком месте мы идем. Мы не заслуживаем быть на последнем месте», — сказал Оганесян «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 8 очков.