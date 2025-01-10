Оганесян — о результатах «Спартака» в РПЛ: «Спустя долгое время могут побороться за чемпионство»

Нападающий «Оренбурга» и экс-футболист «Спартака» Степан Оганесян в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре красно-белых в текущем сезоне РПЛ.

«Рад за «Спартак». Они спустя долгое время могут побороться за чемпионство. Шансы? Мяч круглый, так что непредсказуемо», — сказал Оганесян «СЭ».

После 18 туров в нынешнем сезоне чемпионата России «Спартак» с 37 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. «Зенит» идет 2-м с 39 очками, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям.