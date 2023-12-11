Степан Оганесян: «Оренбург» занимает не то место, где хотелось бы быть"
Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян поделился мнением о выступлении команды в первой части сезона РПЛ.
«Конечно, мы недовольны этой частью сезона, — приводит «РБ Спорт» слова Оганесяна. — Сложно как-то описать эмоции. Мы занимаем не то место, где хотелось бы быть. Есть над чем работать, будем исправлять ситуацию уже в новом году. Будем стараться побеждать во всех матчах».
«Оренбург» с 15 очками после 18 туров занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: bookmaker-ratings.ru
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|3
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|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
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|2.03
|00:00
|
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|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
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|00:00
|
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|2.03
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|2.03
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|
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Зенит
|14
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|
|
Джон Кордоба
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|8
|П
|
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Квинси Промес
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|
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|3
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