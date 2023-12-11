Степан Оганесян: «Оренбург» занимает не то место, где хотелось бы быть"

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян поделился мнением о выступлении команды в первой части сезона РПЛ.

«Конечно, мы недовольны этой частью сезона, — приводит «РБ Спорт» слова Оганесяна. — Сложно как-то описать эмоции. Мы занимаем не то место, где хотелось бы быть. Есть над чем работать, будем исправлять ситуацию уже в новом году. Будем стараться побеждать во всех матчах».

«Оренбург» с 15 очками после 18 туров занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.