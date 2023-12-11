Агент Помазуна: «Зимой будем работать над вариантами для Ильи»

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил игру вратаря «Урала» Ильи Помазуна в первой части сезона. Также он отметил, что во время зимней паузы будет прорабатывать варианты дальнейшего развития карьеры голкипера.

«Илья прибавил и поднялся на ступеньку выше как вратарь, — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова. — Я рад его прогрессу. Будущее? Футболисты заработали отпуск, едут отдыхать, а остальное уже — работа агента. Будут какие-то варианты, посмотрим. Будем и по Помазуну работать в зимнюю паузу, это нормальное явление».

В нынешнем сезоне 27-летний Помазун провел в составе «Урала» 22 матча, в которых пропустил 32 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 2,5 миллиона евро.