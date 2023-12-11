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Агент Помазуна: «Зимой будем работать над вариантами для Ильи»

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Футбольный агент Алексей Сафонов оценил игру вратаря «Урала» Ильи Помазуна в первой части сезона. Также он отметил, что во время зимней паузы будет прорабатывать варианты дальнейшего развития карьеры голкипера.

«Илья прибавил и поднялся на ступеньку выше как вратарь, — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова. — Я рад его прогрессу. Будущее? Футболисты заработали отпуск, едут отдыхать, а остальное уже — работа агента. Будут какие-то варианты, посмотрим. Будем и по Помазуну работать в зимнюю паузу, это нормальное явление».

В нынешнем сезоне 27-летний Помазун провел в составе «Урала» 22 матча, в которых пропустил 32 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 2,5 миллиона евро.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Илья Помазун
ФК Урал
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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 - : -
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