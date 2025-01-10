«Пари НН» объявил о подписании Вячеслава Грулева

«Динамо» и «Пари НН» достигли соглашения о трансфере полузащитника Вячеслава Грулева.

Пресс-служба нижегородского клуба сообщает, что контракт с 25-летним игроком рассчитан на 2,5 года.

Грулев уже выступал за «Пари НН» в сезоне-2019/20. Тогда он находился в клубе на правах аренды.

Ранее «СЭ» сообщал, что футболист отправится в нижегородский клуб бесплатно, при этом у «Динамо» останется 30 процентов с последующей продажи.

В этом сезоне Грулев провел за бело-голубых 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.