«Пари НН» объявил о подписании Вячеслава Грулева
«Динамо» и «Пари НН» достигли соглашения о трансфере полузащитника Вячеслава Грулева.
Пресс-служба нижегородского клуба сообщает, что контракт с 25-летним игроком рассчитан на 2,5 года.
Грулев уже выступал за «Пари НН» в сезоне-2019/20. Тогда он находился в клубе на правах аренды.
Ранее «СЭ» сообщал, что футболист отправится в нижегородский клуб бесплатно, при этом у «Динамо» останется 30 процентов с последующей продажи.
В этом сезоне Грулев провел за бело-голубых 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
Источник: ФК «Пари НН»
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
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|
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Ростов – Динамо
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Манфред Угальде
Спартак
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|
|
Алексей Батраков
Локомотив
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|
|
Мирлинд Даку
Рубин
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|П
|
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Бителло
Динамо
|8
|
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Маркус Вендел
Зенит
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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Муталип Алибеков
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