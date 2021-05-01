Старшего тренера «Сочи» обокрали на 300 тысяч рублей

В Сочи обокрали старшего тренера местной футбольной команды Радика Ямлиханова, информирует Telegram-канал «Мутко против». Как сообщил помощник главного тренера «Сочи» Владимира Федотова в полицию, неизвестные пробрались в его номер в отеле «Прибрежный квартал» и вынесли из сейфа около трехсот тысяч рублей в иностранной валюте.

По словам Ямлиханова, пропажу денег он обнаружил вечером 25 апреля. Когда мужчина пришел в номер и открыл сейф, там не хватало 2000 долларов и 2000 евро. При этом, преступники брезгливо оставили на месте российские рубли (а там их было больше миллиона), которые лежали в том же сейфе.

Полиция уже начала свою проверку, но установить личности столь привередливых преступников пока не удалось.