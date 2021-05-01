Старшего тренера «Сочи» обокрали на 300 тысяч рублей
В Сочи обокрали старшего тренера местной футбольной команды Радика Ямлиханова, информирует Telegram-канал «Мутко против». Как сообщил помощник главного тренера «Сочи» Владимира Федотова в полицию, неизвестные пробрались в его номер в отеле «Прибрежный квартал» и вынесли из сейфа около трехсот тысяч рублей в иностранной валюте.
По словам Ямлиханова, пропажу денег он обнаружил вечером 25 апреля. Когда мужчина пришел в номер и открыл сейф, там не хватало 2000 долларов и 2000 евро. При этом, преступники брезгливо оставили на месте российские рубли (а там их было больше миллиона), которые лежали в том же сейфе.
Полиция уже начала свою проверку, но установить личности столь привередливых преступников пока не удалось.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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