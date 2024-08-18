Газизов: «Махачкалинское «Динамо» заинтересованы в подписании Агаларова»
Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал возможный переход форварда «Ахмата» Гамида Агаларова.
«Мы заинтересованы в подписании Гамида Агаларова, но надо еще немного подождать. Рассматриваем полноценный трансфер — ко вторнику все уже будет решено», — приводит слова Газизова Sport24.
Агаларов выступает за «Ахмат» с лета 2022 года. В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 4 матча и забил один гол. Агаларов выступал при Газизове в «Уфе».
В сезоне-2021-22 Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив за «Уфу» 19 голов.
Источник: Sport24
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|4
|0
|1
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|12
|
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|1
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|10
|
5
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|5
|2
|2
|1
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|8
|
6
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|5
|2
|1
|2
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|
7
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|2
|0
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|
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|1
|3
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|
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|1
|2
|2
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|5
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|1
|2
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|5
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|1
|1
|2
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|4
|
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|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
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|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
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16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
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|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|0 : 1
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|3 : 0
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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