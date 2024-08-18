Пятибратов — о поражении от «Спартака»: «Ситуация для «Факела» не критическая, впереди весь чемпионат»
Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).
— Насколько текущий состав готов? Нужно ли усиление?
— Будем справляться. Дело не в наличии или отсутствии игроков. Нам просто надо много работать. Сейчас ситуация не критическая. Впереди весь чемпионат.
— Что сказали в перерыве команде?
— Надо играть и стараться. Нельзя быть равнодушным на поле, когда приезжает столько болельщиков. Мужское должно быть у нас всегда. Об этом мы и разговаривали в раздевалке. Сегодняшний матч оставил очень много вопросов. Ребята сегодня рухнули на газон, наверное, потому что отдали все силы на поле.
— Когда уволили Черевченко было много разговоров, что идти в «Факел» не многие согласятся из-за частой смены специалистов. Не переживали?
— Конечно, я не переживал и не боялся. Я знаю очень хорошо ребят, знаю, как нужно выйти из этой ситуации. Мы приложим максимум усилий. «Факел» — тот клуб, в который я готов всегда прийти, в какой бы лиге он не играл. Когда разговаривали с руководителями вопрос был только один: «Когда могу приехать?»
«Спартак» переместился на четвертое место в таблице РПЛ, набрав десять очков. «Факел» занимает 16-ю строчку, имея в активе один балл.
В следующем матче красно-белые сыграют в гостях с «Зенитом», а «Факел» примет «Оренбург». Обе встречи пройдут 24 августа.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
6
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
7
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
8
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
9
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
10
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|0 : 1
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|3 : 0
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0