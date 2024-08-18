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Сегодня, 20:15

Пятибратов — о поражении от «Спартака»: «Ситуация для «Факела» не критическая, впереди весь чемпионат»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).

— Насколько текущий состав готов? Нужно ли усиление?

— Будем справляться. Дело не в наличии или отсутствии игроков. Нам просто надо много работать. Сейчас ситуация не критическая. Впереди весь чемпионат.

— Что сказали в перерыве команде?

— Надо играть и стараться. Нельзя быть равнодушным на поле, когда приезжает столько болельщиков. Мужское должно быть у нас всегда. Об этом мы и разговаривали в раздевалке. Сегодняшний матч оставил очень много вопросов. Ребята сегодня рухнули на газон, наверное, потому что отдали все силы на поле.

— Когда уволили Черевченко было много разговоров, что идти в «Факел» не многие согласятся из-за частой смены специалистов. Не переживали?

— Конечно, я не переживал и не боялся. Я знаю очень хорошо ребят, знаю, как нужно выйти из этой ситуации. Мы приложим максимум усилий. «Факел» — тот клуб, в который я готов всегда прийти, в какой бы лиге он не играл. Когда разговаривали с руководителями вопрос был только один: «Когда могу приехать?»

«Спартак» переместился на четвертое место в таблице РПЛ, набрав десять очков. «Факел» занимает 16-ю строчку, имея в активе один балл.

В следующем матче красно-белые сыграют в гостях с «Зенитом», а «Факел» примет «Оренбург». Обе встречи пройдут 24 августа.

ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
6
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
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Зенит

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Бителло

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И К Ж
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Даниил Фомин

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Факел

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