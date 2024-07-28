Станкович: «Давление извне? Ничто не сможет повлиять на меня. Буду делать так, как считаю нужным»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу над «Химками» со счетом 3:1 в матче 2-го тура РПЛ.
«Очень важная победа, особенно после результата с «Оренбургом». Сегодня была борьба, единоборства. У нас есть футболисты, которые могут делать разницу. Замена Бонгонда? Он провел хороший матч, кроме незабитого пенальти. Доволен его работой. При счете 3:0 можно поберечь футболистов.
Какие именно футболисты могут сделать разницу? Их очень много, все зависит от позиции на поле. Наиль Умяров тоже может решить исход матча. Что касается Романа Зобнина — он лидер команды. Угальде в прессинге может идти против троих. Каждый на своей позиции может внести вклад, потому что это коллективная игра", — сказал Станкович в ходе послематчевой пресс-конференции.
Также сербский специалист рассказал, как справляется с давлением, которое подразумевает его должность.
«Естественно, чувствуется давление, даже на тренировках. Но в этом отношении ничто не может повлиять на меня и изменить мои решения. Я буду делать так, как считаю нужным. Понимаю, насколько это большой и великий клуб, и понимаю, насколько высоки требования к тренеру», — добавил Станкович.
В матче 1-го тура, который прошел 21 июля, красно-белые на выезде уступили «Оренбургу» со счетом 0:2. После 2-х туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице с 3 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
8
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
9
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
10
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|0 : 3
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|3 : 1
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 4
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|0 : 2
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|1 : 3
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0