Станкович: «Давление извне? Ничто не сможет повлиять на меня. Буду делать так, как считаю нужным»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу над «Химками» со счетом 3:1 в матче 2-го тура РПЛ.

«Очень важная победа, особенно после результата с «Оренбургом». Сегодня была борьба, единоборства. У нас есть футболисты, которые могут делать разницу. Замена Бонгонда? Он провел хороший матч, кроме незабитого пенальти. Доволен его работой. При счете 3:0 можно поберечь футболистов.

Какие именно футболисты могут сделать разницу? Их очень много, все зависит от позиции на поле. Наиль Умяров тоже может решить исход матча. Что касается Романа Зобнина — он лидер команды. Угальде в прессинге может идти против троих. Каждый на своей позиции может внести вклад, потому что это коллективная игра", — сказал Станкович в ходе послематчевой пресс-конференции.

Также сербский специалист рассказал, как справляется с давлением, которое подразумевает его должность.

«Естественно, чувствуется давление, даже на тренировках. Но в этом отношении ничто не может повлиять на меня и изменить мои решения. Я буду делать так, как считаю нужным. Понимаю, насколько это большой и великий клуб, и понимаю, насколько высоки требования к тренеру», — добавил Станкович.