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Сегодня, 18:11

Вера заявил, что гол Барко со штрафного выбил «Химки» из колеи

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Полузащитник «Химок» Лукас Вера подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).

— Что пошло не так после первого тайма?

— «Спартак» забил быстрый гол, это выбило нас из колеи. Провели хороший первый тайм, а их гол дорого нам обошелся.

— В конце первого тайма произошла стычка Анджелковича с болельщиком...

— Не видел, но мы должны стараться избегать таких вещей. Это лишь вторая игра в чемпионате. В первом туре мы заслужили победу, во втором — проиграли. Мы должны продолжать двигаться вперед. Это долгий путь.

5 августа «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в матче третьего тура РПЛ. «Химки» двумя днями ранее встретятся с «Рубином» на выезде.

Александр Абустин

Лукас Вера
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
12
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
Химки – Спартак
 1 : 3
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
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