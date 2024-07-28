Вера заявил, что гол Барко со штрафного выбил «Химки» из колеи

Полузащитник «Химок» Лукас Вера подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).

— Что пошло не так после первого тайма?

— «Спартак» забил быстрый гол, это выбило нас из колеи. Провели хороший первый тайм, а их гол дорого нам обошелся.

— В конце первого тайма произошла стычка Анджелковича с болельщиком...

— Не видел, но мы должны стараться избегать таких вещей. Это лишь вторая игра в чемпионате. В первом туре мы заслужили победу, во втором — проиграли. Мы должны продолжать двигаться вперед. Это долгий путь.

5 августа «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в матче третьего тура РПЛ. «Химки» двумя днями ранее встретятся с «Рубином» на выезде.

Александр Абустин