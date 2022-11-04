Магкеев высказался о словах Баринова о том, что игрокам «Локомотива» до фонаря происходящее в команде

Защитник «Локомотива» и сборной России Станислав Магкеев прокомментировал слова капитана московской команды Дмитрия Баринова о том, что некоторым игрокам до фонаря происходящее в команде.

— Летом игроки «Локо» заявляли, что вы поборетесь с «Зенитом» за чемпионство.

— Руководство и тренерский штаб говорили то же самое, настраивали нас на такой сценарий, придавали уверенность. Все в команде реально были заряжены на борьбу с «Зенитом», а не на выживание — мы же представляем «Локомотив»...

— Сейчас у тебя есть уверенность, что вы точно не вылетите?

— Скажу так: все в команде пытаются исправить ситуацию. Обещаю, мы сделаем все, чтобы вернуть клуб на прежние позиции. Туда, где его привыкли видеть болельщики.

— Баринов говорил: ощущение, что некоторым игрокам до фонаря происходящее.

— Это его мнение. Возможно, он говорил на эмоциях... Но на его месте я бы оставил такие мысли для разговора внутри коллектива. Мы обсуждали это с Барой, но подробностей не раскрою. Они останутся между нами.