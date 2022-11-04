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Сегодня, 10:00

Магкеев — о словах Баринова: «Он не маленький мальчик. На его месте я бы не давал такое интервью»

Магкеев высказался о словах Баринова о том, что игрокам «Локомотива» до фонаря происходящее в команде
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Локомотива» и сборной России Станислав Магкеев прокомментировал слова капитана московской команды Дмитрия Баринова о том, что некоторым игрокам до фонаря происходящее в команде.

— Летом игроки «Локо» заявляли, что вы поборетесь с «Зенитом» за чемпионство.

— Руководство и тренерский штаб говорили то же самое, настраивали нас на такой сценарий, придавали уверенность. Все в команде реально были заряжены на борьбу с «Зенитом», а не на выживание — мы же представляем «Локомотив»...

— Сейчас у тебя есть уверенность, что вы точно не вылетите?

— Скажу так: все в команде пытаются исправить ситуацию. Обещаю, мы сделаем все, чтобы вернуть клуб на прежние позиции. Туда, где его привыкли видеть болельщики.

— Баринов говорил: ощущение, что некоторым игрокам до фонаря происходящее.

— Это его мнение. Возможно, он говорил на эмоциях... Но на его месте я бы оставил такие мысли для разговора внутри коллектива. Мы обсуждали это с Барой, но подробностей не раскрою. Они останутся между нами.

Станислав Магкеев. «Мы готовились к борьбе за золото, а не выживание. Сделаем все, чтобы исправиться». Магкеев — о крушении «Локомотива»
Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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