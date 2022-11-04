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Магкеев — о видео, как он отдыхает после дерби с ЦСКА: «Если уйдем в траур, это не поможет»

Магкеев считает, что траур не поможет «Локомотиву»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Станислав Магкеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Локомотива» и сборной России Станислав Магкеев прокомментировал видео, как он отдыхает после дерби с ЦСКА (0:1).

— Что изменили Федоров, Пашинин и Лоськов?

— С ними мы в первую очередь стали играть на результат. Больше действуем от обороны. Основная идея — не пропустить и использовать шансы в контратаках.

— С ЦСКА почти сработало: по игре «Локомотив» прибавил в качестве.

— В тренерском штабе сказали то же самое. Нас поблагодарили за игру, но... За похвалу это не воспринимаю, потому что прекрасно осознаю, на каком месте мы находимся. Мне, как, уверен, и всем остальным, хочется поскорее набрать очки и выбраться из этой зоны.

— Расскажи, как ты провел вечер после матча.

— Ты же про то самое видео?

— Конечно.

— Ситуация такая. После игры я был зол из-за поражения. Проигрывать очень неприятно. Где-то через три часа мы собрались на ужин — приехали друзья, мы пожарили мясо. По неосторожности это видео оказалось в сети. Не считаю, что совершил что-то криминальное. Если мои близкие помогают мне быстрее отойти от плохого результата и лучше подготовиться к следующей игре, то что в этом такого? Я прекрасно понимаю, в какой ситуации команда и почему все так реагируют. Но если мы всем составом уйдем в трехнедельный траур, это не поможет.

— Болельщики тебе за это предъявляли? И была ли реакция в клубе?

— Насчет болельщиков не знаю — я для себя давно взял за правило не открывать личные сообщения и никак не реагировать [на хейт]. Что касается клуба, то я готов к разговору, если потребуется. Но не думаю, что эта ситуация вызовет какой-то резонанс.

Станислав Магкеев. «Мы готовились к борьбе за золото, а не выживание. Сделаем все, чтобы исправиться». Магкеев — о крушении «Локомотива»

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
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Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Динамо

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И К Ж
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Торпедо М

 6 1 2
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