Защитник «Локомотива» и сборной России Станислав Магкеев прокомментировал видео, как он отдыхает после дерби с ЦСКА (0:1).

— Что изменили Федоров, Пашинин и Лоськов?

— С ними мы в первую очередь стали играть на результат. Больше действуем от обороны. Основная идея — не пропустить и использовать шансы в контратаках.

— С ЦСКА почти сработало: по игре «Локомотив» прибавил в качестве.

— В тренерском штабе сказали то же самое. Нас поблагодарили за игру, но... За похвалу это не воспринимаю, потому что прекрасно осознаю, на каком месте мы находимся. Мне, как, уверен, и всем остальным, хочется поскорее набрать очки и выбраться из этой зоны.

— Расскажи, как ты провел вечер после матча.

— Ты же про то самое видео?

— Конечно.

— Ситуация такая. После игры я был зол из-за поражения. Проигрывать очень неприятно. Где-то через три часа мы собрались на ужин — приехали друзья, мы пожарили мясо. По неосторожности это видео оказалось в сети. Не считаю, что совершил что-то криминальное. Если мои близкие помогают мне быстрее отойти от плохого результата и лучше подготовиться к следующей игре, то что в этом такого? Я прекрасно понимаю, в какой ситуации команда и почему все так реагируют. Но если мы всем составом уйдем в трехнедельный траур, это не поможет.

— Болельщики тебе за это предъявляли? И была ли реакция в клубе?

— Насчет болельщиков не знаю — я для себя давно взял за правило не открывать личные сообщения и никак не реагировать [на хейт]. Что касается клуба, то я готов к разговору, если потребуется. Но не думаю, что эта ситуация вызовет какой-то резонанс.