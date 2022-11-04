Магкеев — о видео, как он отдыхает после дерби с ЦСКА: «Если уйдем в траур, это не поможет»
Защитник «Локомотива» и сборной России Станислав Магкеев прокомментировал видео, как он отдыхает после дерби с ЦСКА (0:1).
— Что изменили Федоров, Пашинин и Лоськов?
— С ними мы в первую очередь стали играть на результат. Больше действуем от обороны. Основная идея — не пропустить и использовать шансы в контратаках.
— С ЦСКА почти сработало: по игре «Локомотив» прибавил в качестве.
— В тренерском штабе сказали то же самое. Нас поблагодарили за игру, но... За похвалу это не воспринимаю, потому что прекрасно осознаю, на каком месте мы находимся. Мне, как, уверен, и всем остальным, хочется поскорее набрать очки и выбраться из этой зоны.
— Расскажи, как ты провел вечер после матча.
— Ты же про то самое видео?
— Конечно.
— Ситуация такая. После игры я был зол из-за поражения. Проигрывать очень неприятно. Где-то через три часа мы собрались на ужин — приехали друзья, мы пожарили мясо. По неосторожности это видео оказалось в сети. Не считаю, что совершил что-то криминальное. Если мои близкие помогают мне быстрее отойти от плохого результата и лучше подготовиться к следующей игре, то что в этом такого? Я прекрасно понимаю, в какой ситуации команда и почему все так реагируют. Но если мы всем составом уйдем в трехнедельный траур, это не поможет.
— Болельщики тебе за это предъявляли? И была ли реакция в клубе?
— Насчет болельщиков не знаю — я для себя давно взял за правило не открывать личные сообщения и никак не реагировать [на хейт]. Что касается клуба, то я готов к разговору, если потребуется. Но не думаю, что эта ситуация вызовет какой-то резонанс.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2