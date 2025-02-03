Станислав Черчесов: «Спартак» уже вынес оценку Амаралу»
Главный тренер сборной России на ЧМ-2018, Евро-2020 и Кубке конфедераций-2017 Станислав Черчесов в большом интервью «СЭ» рассказал о своей реакции на высказывание экс спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала, который после отставки Гильермо Абаскаля сообщил, что Черчесова и Карпина в списке потенциальных кандидатов нет.
— Мы необязательно должны присутствовать в этом списке, но высказывания нужно делать уважительно, — сказал Черчесов. — Оценку подобным фразам должны давать СМИ и сам клуб. Собственно, «Спартак» свою уже вынес, сменив Амарала на Франсиса Кахигао. Мне вот только интересно, сколько, допустим, Сергей Юран проработал бы спортдиром в «Бенфике», за которую выступал, если бы во всеуслышание заявил, что не рассматривает кандидатуры Жозе Моуринью и Фернанду Сантуша? Десять секунд? Минуту? А у нас о главном тренере сборной России на трех крупных турнирах и ныне действующем такое заявлять, оказывается, нормально. Причем оба — спартаковцы.
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1
|Краснодар
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|34-12
|39
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2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
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3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
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4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
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5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
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6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
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7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
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8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
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9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
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10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
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11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
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12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
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13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
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14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
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15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
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16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
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Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
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Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
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Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
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Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
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Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
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Ростов – Динамо
|- : -
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Манфред Угальде
Спартак
|15
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
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Бителло
Динамо
|8
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Маркус Вендел
Зенит
|8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3