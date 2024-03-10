Пивоваров отметил, что политика не вмешивалась в организацию матча «Динамо» и «Санкт-Пельтена»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал об организации товарищеского матча между московской командой и «Санкт-Пельтеном».

«С австрийским клубом «Санкт-Пельтен» договаривались о матче так же, как и делаем это всегда с другими командами. Проблем не было, абсолютно рабочий процесс, коллеги спокойно на это решение пошли. Никаких конфликтов и историй политизированных не было, исключительно футбол. Хороший спарринг, матч понравился. К проведению этой игры был взаимный интерес», — приводит ТАСС слова Пивоварова.

Также гендиректор «Динамо» отметил, что подготовка команды на сборах была интенсивной. По его словам, для бело-голубых были созданы все необходимые условия.

Матч между «Динамо» и «Санкт-Пельтеном» прошел 12 февраля во время зимних сборов. Московская команда победила со счетом 3:1.