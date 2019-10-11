Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал отношение к предложению Президента России Владимира Путина. Глава государства поддержал идею создания единого фонда поддержки спонсорами футбольных клубов.

— Как относитесь к сегодняшнему предложению Владимира Путина?

— Так как работу вашего брата-журналиста хорошо знаю, могу только сделать выводы для себя, только если сам услышу первоисточник. Меня там не было, пока сказанное не слышал. Поэтому не буду отвечать. (Игорь Рабинер)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира