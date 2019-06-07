Станислав Черчесов: "Мы не влияем на календарь РПЛ"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что никак не влияет на составителей календаря РПЛ. Премьер-лига представила в четверг проект календаря на сезон-2019/20.

– Вы пожелания высказывали при формировании календаря?

– Нет. Мы не можем перед играми сборной менять календарь. Что есть, то есть. Мы в этом не участвуем. Когда у нас есть пожелания перед большими турнирами, мы их высказываем, и лига эти пожелания удовлетворяет. У нас с лигой в этом плане хорошие отношения. Если не мешает делу, нам идут на встречу.

– Как относитесь к тому, что перед выездом в Шотландию в туре будут играть "Спартак" и "Зенит"?

– Может быть всякое, но "Спартак" и "Зенит" играли перед бельгийцами, причем на два дня раньше. Для нас это рабочий момент, мы уже адаптировались к этому. К тому же они в Москве играют, не будет дополнительного перелета. Сразу после игры они будут у меня на базе, есть пару часов дополнительно пообщаться – одно удовольствие. (Александр Рогулев)

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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