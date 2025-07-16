Гендиректор «Торпедо» Скородумов отказался давать показания по делу о подкупе судей

Яна Теплякова, адвокат генерального директора «Торпедо» Валерия Скородумова, сообщила «СЭ», что ее клиент отказался давать показания следствию.

«Валерий на данный момент воспользовался статьей 51 Конституции РФ и не сообщает следствию ничего. По поводу ареста имущества: его в данном деле быть и не может. Нет никакого потерпевшего, соответственно, гражданский иск не поступал, чтобы был наложен арест на имущество. Данная статья не подпадает под признаки конфискации имущества. Поэтому арест не накладывался. Скорее всего, и не будет наложен», — сказала Теплякова «СЭ».

Теплякова также опровергла информацию о том, что Скородумов дал показания, в ходе которых выяснилось, что за оказание противоправного влияния на результаты матчей «Торпедо» платило сразу 12 судьям ФНЛ.

«Это не соответствует действительности», — добавила Теплякова.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что Валерий Скородумов, занимавший должность генерального директора московского клуба, назвал правоохранительным органам фамилии 12 арбитров, получивших от него деньги «для влияния на результаты матчей команды».

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26. Также решением КДК совладельцу «Торпедо» Леониду Соболеву и директору клуба Валерию Скородумову запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 5 и 10 лет соответственно.

В июне 2025 года Соболев и Скородумов были задержаны по делу о подкупе судей. 21 июня Мещанский суд Москвы отправил их обоих в СИЗО на два месяца, функционерам грозит до 7 лет заключения.