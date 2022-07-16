Стало известно, сколько зарабатывал умерший футболист Козлов в чемпионате Крыма

Александр Глущенко, работавший пресс-атташе команды «Фаворит-ВД Кафа» в чемпионате Крыма, за которую выступал умерший футболист Александр Козлов, рассказал в интервью «СЭ» о том, как экс-игрок «Спартака» приехал играть в этот турнир и какую зарплату там получал.

— Козлов заявился в чемпионат Крыма как звезда? Проездом с Карлсбадского турнира?

— По отношению к работе, к людям вокруг — сама простота. Ничего звездного! Что мы смотрели на него как на великого — это вопрос другой. Вообще-то крымская премьер-лига — довольно специфичный продукт. Думаю, Саша Козлов был главной звездой за все время ее существования. За 8 лет.

— В какую команду приезжал Козлов?

— В марте 2021 года приехал в команду «Фаворит-ВД Кафа» из Феодосии. Чемпионат закончился — эта команда сменила название, стала называться «Алустон-ЮБК». Та же база, бухгалтерия, владельцы. С президентом у Козлова, как говорили, были приятельские отношения...

— Понятно, как занесло в Крым.

— При этом Козлов ушел из команды как-то непонятно. То ли финансовый вопрос, то ли недопонимание. Ушли сразу Кацаев, Козлов и Заур Садаев. Три звезды клуба.

— Сколько Козлов зарабатывал в чемпионате Крыма?

— Около 130-170 тысяч рублей в месяц.

— Для Крыма — несусветные деньги?

— Просто невероятные. Колоссальные! Базовая ставка футболиста у нас — 30 тысяч. Плюс премиальные за победы. За важный матч могли дать 10 тысяч рублей. А так — 5-7.

Козлов умер вчера, 15 июля в возрасте 29 лет, у него оторвался тромб. Футболист готовился к сезону с подмосковным «Зорким».