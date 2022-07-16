Стало известно, сколько зарабатывал умерший футболист Козлов в чемпионате Крыма
Александр Глущенко, работавший пресс-атташе команды «Фаворит-ВД Кафа» в чемпионате Крыма, за которую выступал умерший футболист Александр Козлов, рассказал в интервью «СЭ» о том, как экс-игрок «Спартака» приехал играть в этот турнир и какую зарплату там получал.
— Козлов заявился в чемпионат Крыма как звезда? Проездом с Карлсбадского турнира?
— По отношению к работе, к людям вокруг — сама простота. Ничего звездного! Что мы смотрели на него как на великого — это вопрос другой. Вообще-то крымская премьер-лига — довольно специфичный продукт. Думаю, Саша Козлов был главной звездой за все время ее существования. За 8 лет.
— В какую команду приезжал Козлов?
— В марте 2021 года приехал в команду «Фаворит-ВД Кафа» из Феодосии. Чемпионат закончился — эта команда сменила название, стала называться «Алустон-ЮБК». Та же база, бухгалтерия, владельцы. С президентом у Козлова, как говорили, были приятельские отношения...
— Понятно, как занесло в Крым.
— При этом Козлов ушел из команды как-то непонятно. То ли финансовый вопрос, то ли недопонимание. Ушли сразу Кацаев, Козлов и Заур Садаев. Три звезды клуба.
— Сколько Козлов зарабатывал в чемпионате Крыма?
— Около 130-170 тысяч рублей в месяц.
— Для Крыма — несусветные деньги?
— Просто невероятные. Колоссальные! Базовая ставка футболиста у нас — 30 тысяч. Плюс премиальные за победы. За важный матч могли дать 10 тысяч рублей. А так — 5-7.
Козлов умер вчера, 15 июля в возрасте 29 лет, у него оторвался тромб. Футболист готовился к сезону с подмосковным «Зорким».
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|+/-
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1
|Химки
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|1-1
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2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Локомотив
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -
|Г
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Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
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Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
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Александр Долгов
Химки
|1
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
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Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
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Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1