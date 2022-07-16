Бывший одноклубник Козлова по «Спартаку» высказался о внезапной смерти футболиста

Защитник «Химок» Ираклий Чежия в разговоре с «СЭ» прокомментировал смерть бывшего одноклубника по «Спартаку» Александра Козлова.

«Мы с Сашей были вместе в дубле, соболезную всем его близким, родным. Жалко, что так все случилось, он совсем еще молодой парень был. Команде об этом Денис Давыдов рассказал, все очень расстроились.

Не могу сказать, что мы общались с Козловым, но общие знакомые были, никто никого не терял. Вроде бы все нормально было, ничего не предвещало, что все может так произойти... Он был очень талантливый футболист и хороший парень. Жалко, что все так получилось. Он мог многого добиться», — сказал Чежия «СЭ».

Козлов умер вчера, 15 июля в возрасте 29 лет, у него оторвался тромб. Футболист готовился к сезону с подмосковным «Зорким».

В составе «Спартака» Козлов принял участие в 28 матчах и забил 1 гол.