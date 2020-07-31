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Стало известно расписание матчей первых шести туров РПЛ

16:11
«ВЭБ Арена». Фото Александр Федоров., "СЭ"
«ВЭБ Арена». Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Стало известно расписание матчей первых туров Тинькофф РПЛ сезона-2020/21. Чемпионат стартует двумя матчами 8 августа, последние игры перед международной паузой пройдут 30 августа.

1-й тур

8 августа (суббота)

16:00 «Химки» — ЦСКА
18:30 «Тамбов» — «Ростов»

9 августа (воскресенье)

17:00 «Уфа» — «Краснодар
19:00 «Арсенал» — «Ахмат»
20:00 «Спартак» — «Сочи»

10 августа (понедельник)

17:00 «Урал» — «Динамо»

11 августа (вторник)

18:00 «Ротор» — «Зенит»
20:00 «Рубин» — «Локомотив»

2-й тур

14 августа (пятница)

18:00 «Арсенал» — «Уфа»
19:00 «Сочи» — «Химки»
20:00 «Спартак» — «Ахмат»

15 августа (суббота)

15:30 «Рубин» — «Урал»
15:30 «Динамо» — «Ротор»
18:00 ЦСКА — «Тамбов»
19:00 «Локомотив» — «Краснодар»
20:00 «Ростов» — «Зенит»

3-й тур

18 августа (вторник)

18:00 «Сочи» — «Рубин»
19:00 «Тамбов» — «Химки»
20:00 «Краснодар» — «Арсенал»

19 августа (среда)

16:00 «Уфа» — «Спартак»
16:00 «Урал» — «Локомотив»
18:00 «Ахмат» — «Ротор»
19:00 «Динамо» — «Ростов»
20:00 «Зенит» — ЦСКА

4-й тур

22 августа (суббота)

14:00 «Урал» — «Краснодар»
16:00 «Химки» — «Ахмат»
17:30 «Арсенал» — «Динамо»
18:00 «Зенит» — «Тамбов»
20:00 ЦСКА — «Рубин»
20:00 «Ротор» — «Сочи»

23 августа (воскресенье)

16:30 «Уфа» — «Ростов»
19:00 «Спартак» — «Локомотив»

5-й тур

25 августа (вторник)

18:30 «Тамбов» — «Сочи»
20:30 «Арсенал» — «Химки»

26 августа (среда)

18:30 «Рубин» — «Уфа»
18:30 «Ротор» — «Спартак»
18:30 «Локомотив» — «Ахмат»
20:30 «Ростов» — «Урал»
20:30 «Краснодар» — ЦСКА
20:45 «Динамо» — «Зенит»

6-й тур

29 августа (суббота)

15:30 «Рубин» — «Тамбов»
18:00 «Спартак» — «Арсенал»
20:00 «Химки» — «Ротор»

30 августа (воскресенье)

14:00 «Уфа» — «Динамо»
16:00 «Локомотив» — «Зенит»
18:00 «Ахмат» — ЦСКА
20:00 «Сочи» — «Урал»
20:00 «Краснодар» — «Ростов»

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25234.html

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