Стало известно, почему Зинченко не перешел в «Зенит»

Бывший глава скаутской службы «Зенита» Антон Евменов рассказал, почему в петербургский клуб не перешел полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

«Да, я вел переговоры по данному трансферу, сам несколько раз летал в Уфу. На тот момент главный тренер «Зенита» Мирча Луческу говорил, что этот футболист был нужен клубу. Но цена была высокая, пока мы думали о сумме, украинец перешел в «Манчестер Сити», — сказал Евменов в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

В 2017 году Зинченко перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» за 4 миллиона евро.